Ce lundi, Les Enfoirés ont dévoilé leur nouvel hymne pour l'année 2020. Comme le rapporte LCI, le titre À côté de toi a été composé et écrit par le groupe Boulevard des Airs et le chanteur Tibz.

Des concerts sont prévus du 15 au 20 janvier à Paris et le spectacle sera également prochainement diffusé sur TF1.

Mais une autre annonce a fait du bruit... Les Enfoirés ont en effet officialisé l'arrivée d'un nouveau membre. Ou plutôt d'une nouvelle membre puisqu'il s'agit d'Inès Reg. Rappelez-vous: cette humoriste s'était révélée en août 2019 suite à une vidéo postée sur les réseaux sociaux et le fameux sketch sur Kévin et son envie d'avoir des "paillettes dans sa vie".

L'artiste révélée l'an dernier intègre donc à présent les Enfoirés et elle en a fait l'annonce dans une vidéo partagée sur le Twitter de la troupe ce lundi: "Ça fait maintenant 30 ans que Les Enfoirés mettent des paillettes dans la vie de tous les gens qui sont dans le besoin. Aujourd’hui, j’ai le bonheur de vous dire que j’intègre la troupe des Enfoirés. On se voit très très vite à Bercy."

Sauf que cette annonce n'a pas été apprécié par tout le monde et si on analyse les commentaires des internautes en-dessous de la publication, on se rend compte qu'Inès Reg est loin de faire l'unanimité.

"Pardon?", "Il ne manquait plus qu'elle", "C'est pas pour vous casser Les Enfoirés mais vous êtes au courant qu'elle n'est absolument pas drôle?", "RIP Les Enfoirés"... Le monde de l'humour comprend autant de fans que de détracteurs et comme on peut le voir, l'artiste n'est pas épargnée par les nombreux messages virulents.