Son troisième album s'est vendu à plus de 400 000 exemplaires.

Plusieurs rappeurs se sont partagés le haut de l’affiche cette année, comme le duo PNL qui a fait plutôt fort avec son album Deux frères, qui ne contient pas moins de sept singles de diamant, et avec son clip "Au DD", tourné sur la tour Eiffel. Ninho a également marqué l’année avec Destin, l’album le plus écouté en streaming en France et il risque bien de battre de nouveaux records avec sa toute nouvelle collaboration avec Niska sur "Méchant".

Malgré tous ces beaux scores, c’est le fennec qui parvient à classer son album sur la première marche du podium. Sorti en juin dernier, Les Etoiles Vagabondes, suivi par la réédition Expansion, s’est vendu à 438 550 exemplaires. Il devient ainsi l’album de rap français le plus vendu cette année. L'artiste français refait parler de lui ces derniers jours pour sa participation au nouvel album de son acolyte Doums, notamment sur le titre "Ce soir".