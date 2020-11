Les fans du Taulier seront décidément gâtés pour les fêtes de fin d’année. Le 11 décembre prochain, un album live inédit et un DVD sortiront dans les bacs. Il s’agit de l’enregistrement des quatre concerts organisés en décembre 2003 à Bercy dans le cadre de la tournée "Plus près de vous". Depuis des années, les aficionados du chanteur réclament cet album, la publication de ces concerts avait même fait l’objet d’une pétition à l’époque. La sortie du concert au Parc des Princes enregistré en juin 2003 l’aurait empêchée, comme le note Universal. Selon la maison de disques, deux albums live n’auraient pas pu être publiés en même temps. Elle fait aujourd’hui son mea-culpa et affirme "réparer une injustice".

Il a donc fallu un peu de patience pour pouvoir se plonger à nouveau dans cette série de concerts où il interprète pour la première fois sur scène le titre "Le cœur en deux", sorti en 1977.

Une semaine après la sortie de ce live, le 18 décembre, c’est au tour du nouvel album symphonique, Acte II, de Johnny Hallyday, d’être dévoilé. Celui-ci fait suite à Johnny, premier album posthume édité par Universal, sorti en octobre 2019. Un opus qui s’est vendu à plus de 460 000 exemplaires, tandis que le coffret collector Son rêve américain paru il y a un mois signe, lui, l’un des meilleurs démarrages de l’année en France.