Les deux fausses sœurs se sont fait connaître avec le tube "Donnez-moi", coécrit par Vianney.





Des frangines pas vraiment frangines. Amies d’enfance, Anne et Jacinthe se disent plutôt sœurs de cœur. Lorsqu’elles étaient en Erasmus en Espagne, leurs compagnons de route les appelaient d’ailleurs “Las hermanas”. Leur nom de scène est donc venu naturellement. Pendant leur adolescence, les deux copines se mettent à la guitare puis à chanter et à composer ensemble. Elles écoutent Pierre Bachelet, Jacques Dutronc et Jean-Jacques Goldman. Il y a quatre ans, elles décident de créer une page Facebook et de débuter un crowdfunding pour financer leur première chanson.