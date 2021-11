"Les groupes sont une espèce en voie de disparition", s’exclamait Adam Levine en début d’année. Dans une interview accordée à Apple Music, le leader du groupe pop américain Maroon 5 s’étonnait de ne plus voir de nombreux groupes, comme c’était le cas au début de sa carrière, il y a 20 ans.

Si la remarque de l’interprète de "Sugar" a fait des remous dans le clan des artistes, un simple regard du côté des classements permet, effectivement, de se poser la question. Chez nous, seulement cinq groupes font de la résistance parmi les 50 premiers albums de l’Ultratop en ce début novembre, dont Iron Maiden et… les Beatles. Dans le Billboard 200, aucun signe ne serait-ce que d’un duo dans le top 20.

Une notion en perte de vitesse

On peut évidemment brandir Maneskin ou Coldplay en guise de contre-exemples, BRNS ou Balthazar, plus proches de nous. Mais, alors que les groupes étaient prédominants il y a trente ans, ils se font aujourd’hui bien plus discrets sur le plan commercial. Tout d’abord car les goûts musicaux ont évolué. Le public plébiscite davantage le rap et la pop, aujourd’hui. Le format "groupe" est, lui, davantage associé au rock.

Pour Christophe Pirenne, professeur d’histoire de la musique à l’ULiège et auteur de All Things Must Pass. Vies et morts du rock, la perte de vitesse de la notion même de groupe de rock, peut notamment s’expliquer pour des raisons sociologiques. "Depuis le début des années 1950, le modèle qui s’est imposé est celui de jeunes garçons blancs, qui ont déterminé ce que devait être la musique. Aujourd’hui, à l’ère des revendications féministes et antiracistes, ce discours devient inaudible, on ne veut plus se faire dicter la manière dont la culture doit évoluer", soutient-il.

Moins de parts de gâteau et des groupes réduits

Le facteur économique pèse également très lourd dans la balance, comme le note Antoine Wielemans, l’un des leaders des Girls In Hawaii . "Un groupe comme le nôtre, avec six musiciens, c’est presque impensable en ce moment. Plus personne ne lancera cela maintenant, en tout cas s’ils espèrent pouvoir en vivre."