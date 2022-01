"Je ne suis pas quelqu’un de rapide", nous confesse d’emblée Gérard Lenorman au sujet de cet album - Le Goût du bonheur - qui est le premier depuis 20 ans. "J ’ai toujours été très long à faire mes disques. Et vu les circonstances qui n’ont pas été très favorisantes depuis une vingtaine d’années… ben il a fallu 20 ans. Il ne faut pas être pressé dans la vie mais profiter du temps qui vous est donné pour perfectionner au maximum tout ce que vous allez offrir le jour où vous le pourrez. Et c’est ce que j’ai fait !"

Celui qui se "sent Belge" sera en concert au Centre culturel d’Uccle le 12 novembre prochain ("le public belge est unique au monde, il ne se pose pas de questions : il t’adore ou pas !") a même tendance à penser que ce sera son "dernier album". "Mais allez savoir avec les artistes", glisse le chanteur de 76 ans. "Il suffit d’avoir une inspiration soudaine et multiple pour le faire mais sinon, non, je n’y tiens pas spécialement." D’autant plus que pour les artistes, souvent, le mot retraite n’existe pas. Et l’interprète de "La ballade des gens heureux" ne déroge pas à la règle. "Il est vrai que nous ne sommes pas des retraités potentiels. Simplement, il y a un moment où l’on pense que l’on a fait le max, qu’on est fier de ce qu’on a fait et que ce n’est peut-être pas la peine de survouloir. Même si une idée magique peut toujours venir, on ne sait jamais !"

Dernier album, du coup, pensez-vous à votre dernière heure ?

(...)