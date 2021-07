"On vous donne rendez-vous en 2022 pour la tournée @backtobasic.2000." À l’instar des Spice Girls, les rumeurs d’un retour au complet des camarades de Popstars font grand bruit depuis dix ans. Si Claire et Louisy Joseph (alias Lydie) semblent avoir tiré un trait sur le groupe, Marjorie, Alexandra (qui avait d’abord reformé les Elles 2 en 2014) et Coralie poursuivent l’aventure en ayant recruté deux nouvelles chanteuses (Adeline et Julie) pour former les New L5. Ce samedi 3 juillet, elles sont remontées sur scène à Sisteron. Un retour qui surprend les fans, quand on sait que Marjorie attend un enfant avec le chanteur Patrice Carmona… qui n’est autre que l’ex de son ancienne belle-sœur Alexandra.