Cela faisait cinq ans que Garou n’avait plus couché sa voix sur disque. La dernière fois, c’était en 2014 pour un album de chants de Noël. En cette fin d’année, il est de retour avec un nouveau disque de reprises mais il a troqué le costume de Père Noël pour se glisser dans la peau des plus mythiques artistes de la Motown. Sur Soul City, il reprend treize tubes extraits du fantastique catalogue du label de Detroit. Treize monuments devrait-on écrire puisqu’il s’attaque à Stevie Wonder, aux Temptations, aux Jackson 5 ou encore à Marvin Gaye. Parmi les chansons qu’il a faites siennes figure aussi "You Can’t Hurry Love" que nombre de gens attribuent à Phil Collins. Et non, ce sont les Supremes de Diana Ross qui sont derrière ce classique qu’a aussi revisité Claude François.

