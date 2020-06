Reportés, les deux concerts à guichets fermés que la chanteuse devait donner en mai dernier, auront lieu en mars 2021.

Rendez-vous en mars 2021 pour les fans de Céline Dion. La chanteuse belgo-canadienne a dévoilé les nouvelles dates des deux concerts qu’elle devait donner au Sportpaleis d’Anvers le 28 et 30 mai dernier, dans le cadre de sa tournée mondiale Courage. Des prestations reportées en raison du coronavirus.

Les deux concerts, qui affichent complets depuis longtemps, auront lieu les 30 et 31 mars 2021, toujours au Sportpaleis, à Anvers. “J’avais vraiment espoir qu’on remonte sur scène cette année, mais il n’y a rien de plus important que la santé et la sécurité de tous, a-t-elle déclaré. Je sais que nous traverserons cette crise ensemble et que nous rattraperons le temps perdu. J’ai hâte que l’on chante tous ensemble à nouveau.”

Les tickets achetés pour les dates initiales restent valables pour les nouvelles. Le concert du 30 mars accueillera les spectateurs attendus le 28 mai. Et celui du lendemain, ceux qui devaient assister à la prestation du 30 mai.