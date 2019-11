Cette fois, c’est officiel ! Le groupe des Pussycat Dolls sera bien reformé, neuf ans après leur séparation.

L’inoubliable girls band des années 2000 repartira sur les routes en avril prochain, pour une tournée concentrée pour le moment uniquement en Angleterre et en Irlande. Melody Thornton ne sera pas au rendez-vous, mais le reste de la troupe, à savoir Nicole Scherzinger, Ashley Roberts, Kimberly Wyatt, Jessica Sutta, and Carmit Bachar sera bien présent.

Avant de parcourir les salles de concerts, la formation fera sa première apparition lors de l’émission X Factor : Celebrity. Les interprètes de "Don’t Cha" estiment qu’il s’agit du bon moment pour elles de revenir sur le devant de la scène et qu’elles avaient un sentiment "d’inachevé". "Nous allons nous entraider l'une et l'autre, nous voulons nous voir briller, nous allons repousser les limites ensemble en tant que groupe, donc chacune va avoir son propre temps pour briller", a déclaré Nicole Scherzinger à la BBC.

Et ce n’est pas tout. Il se pourrait bien que le quintet présente bientôt de nouveaux projets. "On travaille sur de nouveaux morceaux. Mais on fait une chose à la fois. On est ensemble, on se concentre, on a un grand show prévu la semaine prochaine à X Factor, ce qui est énorme pour nous, et puis on va se focaliser sur la tournée".