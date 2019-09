Après les Spice Girls et les Backstreet Boys, au tour des Pussycat Dolls d’annoncer leur grand retour. Le girls band, composé de Nicole Scherzinger, Carmit Bachar, Ashley Roberts, Melody Thornton, Jessica Sutta et Kimberly Wyatt, va bientôt se reformer. Selon The Su n, "cette tournée va être énorme, et les filles vont jouer leurs plus grands tubes. Mais la possibilité qu’elles enregistrent de nouvelles chansons n’est pas exclue." Si la leader Nicole Scherzinger avait refusé jusqu’ici un come-back, l’ex du champion de F1 Lewis Hamilton aurait finalement accepté pour fêter les 10 ans de la rupture du groupe et surtout suite au juteux contrat signé à hauteur de plusieurs millions d’euros !