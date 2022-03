Que se passe-t-il avec ou autour des Rolling Stones ? La question taraude les curieux qui sont passés ce vendredi devant la célèbre tour de télécommunications installée au pied de la RTBF, boulevard Reyers. Depuis l’aube, la fameuse langue qui fait office de logo au groupe depuis des décennies y est affichée en grand, avec, sur la coupole en forme de soucoupe volante, l’inscription “Start Me Up”, titre d’un des tubes emblématiques des Britanniques.

D’autres ont remarqué une publicité qui s’est invitée, toujours ce vendredi, dans certains titres de la presse écrite. On y voit également la langue des Stones avec un autre titre cité : “Sympathy For The Devil" (“Please To Meet You”, les mots qui ouvrent le morceau).

Il n’y a pas qu’à Bruxelles que ce dispositif a fait son apparition en cette fin de semaine. Il est également de mise dans d’autres grandes villes européennes. Autant dire qu’il se trame quelque chose de gros autour des Stones. Mais quoi ?

C’est une tournée qui s’annonce,, dont les dates devraient être dévoilées ce lundi 14 mars. C’est ce que l’on comprend en regardant l’animation dévoilée sur les réseaux sociaux des Stones. On y voit une série des langues s'inscrire sur la carte de l’Europe, à l’emplacement des grandes villes. S’y ajoute un commentaire : “Can’t You Hear Me Knoccking…”, “Vous ne m’entendez pas toquer à la porte…”.

Confirmation via les réseaux sociaux de plusieurs tourneurs. En Allemagne, l’un d’eux annonce qu’on en saura plus lundi. Du côté français, une date à Lyon avait déjà été révélée sur la Toile. Mick Jagger et les siens sont attendus dans la ville le 19 juillet. Des rumeurs d’un autre concert, à Paris cette fois, sont aussi insistantes depuis quelques jours.

L’arrivée des Stones en Europe n’est pas vraiment une surprise, le groupe ayant récemment terminé une tournée américaine malgré le décès de Charlie Watts le 24 août dernier. Malade, il avait lui-même demandé que le groupe poursuive son activité et ses concerts . Il avait d'ailleurs lui-même adoubé son remplaçant, Steve Jordan.

Vu la campagne de promotion lancée en Belgique ce vendredi et les langues disposées sur la carte de l’Europe de l’animation publiée sur les réseaux sociaux des Stones, il paraît évident qu’il y aura une date en Belgique. Reste à savoir où et quand. Verdict ce lundi 14 mars.