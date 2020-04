Le groupe a confirmé sa présence en dernière minute. Il sera bien de la partie cette nuit.

L'affiche du méga concert mis sur pied par Lady Gaga, Global Citizen et l'Organisation mondiale de la santé en imposait déjà avec son casting de dingue. Avec les ajouts de Céline Dion et à présent des Rolling Stones, il devient l'événement musical de ce début de millénaire. Mick Jagger, Keith Richards et compagnie ont confirmé leur participation au rendez-vous de cette nuit. Ils auraient d'initiative pris contact avec les organisateurs pour ajouter leur nom à la dernière minute, a indiqué Hugh Evans à la tête de l'association Global Citizen.

Il n'y a pas que le monde musical qui se mobilise contre la pandémie à cette occasion. De nombreuses stars du cinéma et de la télévision y participent également. C'est le cas de Sarah Jessica Parker, Matthew McConaughey, Samuel L. Jackson, Amy Poehler, Lupita Nyong’o, Idris Elba, Kerry Washington, Matt Bomer, Don Cheadle, James McAvoy, Connie Britton et Jason Segel. Et le monde sportif n'est pas en reste. Le pilote de F1 Lewis Hamilton, la skieuse Lindsey Vonn, David Beckham, et l’ex-numéro un mondiale de tennis Naomi Osaka, se sont aussi associés à la manifestation.