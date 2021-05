L'Orchestre royal de chambre de Wallonie, placé sous la direction de Frank Braley (1er Prix du Concours Reine Elisabeth en 1991), a merveilleusement accompagné les concertos imposés de W.A. Mozart; nous avons pu apprécier, dans les interprétations diverses des semi-finalistes, six fois le n° 17 en Sol Majeur, trois fois le n° 23 en La Majeur, mais le choix des candidats s'est porté une seule fois sur les numéros 15,18, et 27, composés dans la tonalité de Sib Majeur.

À la fin de chaque exécution, ce fut un plaisir de voir chaque candidat applaudi par l'orchestre, le maestro et le jury, ainsi que la reine Mathilde, le mercredi après-midi et pour la soirée de jeudi.

Au programme de la prestation qui s'ensuivait: les oeuvres d'un des deux récitals choisi par le jury et l'excellent imposé "Nocturne", commandé au compositeur français Pierre Jodlowski. "Nocturne", laissant place à l'imagination et à la créativité, a permis des interprétations inattendues et d'une grande diversité.

C'est en présence des familles d'accueil, le samedi 15 mai, à 23h que le président du jury Gilles Ledure (sur scène avec les membres du jury) a proclamé les noms des six finalistes de cette vingtième édition de piano du CRE, tous des hommes. S'en est suivi la traditionnelle photo; cette session, ce fut le groupe des "Six".

Ce n'est pas par hasard que l'on retrouve, en finale, des artistes sincères, d'une grande maturité qui nous ont livré un véritable concert. Trois Russes sur trois: Vitaly Starikov (26 ans) - Sergei Redkin (29 ans) - Dmitry Sin (26 ans). Deux Japonais sur trois: Tomoki Sakata (27 ans) - Keigo Mukawa (28 ans). Un Français sur deux : Jonathan Fournel (27 ans).

Dramatique et tourmenté

Le pianiste-poète japonais Keigo Mukawa nous a offert un concerto (le n°27) de Mozart, raffiné où l'expression musicale s'exprime avec un naturel remarquable. On sent une complicité entre lui et le chef Frank Braley dont il fut l'élève à Paris. Dès le 1er accord de l'imposé "Nocturne"de Jodlowski, il crée merveilleusement le climat à la recherche du sommeil. Ses variations sur un thème de Corelli de Rachmaninov sont d'une grande sobriété avec de jolies sonorités apparentées au son du clavecin. Dans Shostakovich, après un prélude d'une pureté stylistique, il se déchaîne et déploie un tempérament dramatique et tourmenté. "Je suis content d'avoir interprété des pièces intimes de compositeurs qui connaissent l'amour, dit-il, et j'ai beaucoup de respect pour la musique baroque; j'aime lire la littérature et écrire des transcriptions".

Un musicien engagé qui joue pour la plaisir Le seul finaliste d'Europe occidentale, le Français Jonathan Fournel est un artiste complet, dont l'interprétation est soutenue par un discours intérieur. Dans le concerto n°18 de Mozart, il exprime le côté joyeux de l'Allegro vivace en murmurant les notes qui défilent sous ses doigts, avec une technique brillante; dans l'Andante, joué avec une authentique sincérité, il s'imprègne du climat orchestral. Il joue pour son plaisir...et pour le nôtre.

Quel phrasé expressif dans le Nocturne de Chopin. Dans les Variations et Fugue de Brahms, on sent un musicien totalement engagé au service de l'oeuvre. Tout y est: carrure rythmique, dynamique, toucher velouté, tempérament fougueux... Quel beau piano! C'est un régal! "C'était long, déclare-t-il, j'ai tiré sur les dernières ressources d'énergie. Les 20 minutes qui précèdent l'entrée en scène, je pense aux histoires que je raconte. J'ai choisi ce concerto de Mozart et l'oeuvre de Brahms sur le conseil de mon professeur. Je joue les Variations et Fugue de Brahms depuis dix ans et je les ai enregistrées il y a quelques mois. J'étudie depuis cinq ans à La Chapelle et j'ai déjà joué avec l'O R C W".

Virtuosité Dmitry Sin, Russe de père coréen, est une forte personnalité. Dans le concerto n° 15 de Mozart, on a pu apprécier son élégance, sa technique brillante, de jolies sonorités et un phrasé expressif dans l'Andante. On voit qu'il a un discours intérieur. Ne dit-il pas: "Quand je joue, je suis complètement dans la musique et je ne peux m'empêcher de chantonner". Sa virtuosité, construite sur une dynamique, n'est jamais gratuite. Il est en permanence en communion avec l'orchestre. "Dans l'imposé, je suis parti des notes, nous fait-il remarquer; et de l'accord d'intention, j'ai cherché une pensée; j'ai voulu entrer dans le son". Dans le concert sans orchestre de Schumann, il nous révèle un discours passionné, une détermination et un phrasé expressif. L'Andantino de Clara Wieck- (dont Schumann est amoureux) - qu'il exprime avec toute son âme, dégage une émotion sincère. Et il termine sa brillante prestation par un Prélude de Lyadov expressif et naturel. "Lyadov était un bis, après le Concert de Schumann qui est mon oeuvre favorite".

Quelle puissance Épinglons également Sergei Redkin, un pianiste russe d'une maturité accomplie. Dès le 17ème concerto de Mozart, l'expression musicale est naturelle, le toucher perlé et l'andante est empreint d'émotion. L'interprétation de "La plus que lente" de Debussy se déroule toute en sensibilité; elle est celle d'un intimiste. La Wandererfantasie de Schubert est menée avec maîtrise; il s'exprime avec virtuosité, puissance, mais aussi délicatesse. Il ressent la musique dans tout son être. Dans l'Île joyeuse de Debussy, d'emblée,

le climat est installé avec virtuosité; et quelle puissance! Et pourtant "Je suis le plus âgé", dit-il, et j'ai seulement appris le Schubert pour ce concours. Et dans l'imposé, il n'y avait pas de référence, il fallait trouver son propre chemin".

Rappelons que, avant de se produire à la finale, les six finalistes seront en loge avec, à la clé, l'étude du concerto imposé inédit en plus de leur concerto au choix.

La finale se déroulera, à huis clos, au Palais des Beaux Arts du 24 au 29 mai et sera retransmise en direct sur La Trois, Musiq'3, Canvas et Klara.





Quelle semaine, ô combien passionnante et même exaltante, nous avons vécu, à l'écoute de douze pianistes de haut niveau, aux personnalités si attachantes.