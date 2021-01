Le chaos provoqué par la pandémie de Covid-19 l’an dernier rend encore un peu plus difficile l’exercice annuel qui consiste à annoncer les albums à venir au cours des douze prochains mois. Si la valse des reports a pris fin avec la réouverture des commerces, l’absence de tout concert depuis bientôt un an a donné du temps aux artistes. En dehors des disques dûment annoncés, les surprises pourraient être bien plus nombreuses que d’habitude, à l’instar de la sortie de McCartney III mi-décembre.