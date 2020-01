Les célébrissimes tontons flingueurs ont encore fait un carton. Ce dimanche, ils ont attiré cinq millions de téléspectateurs sur France 2.

Et ont largement dézingué toute la concurrence. Elysium, un film de science-fiction avec Matt Damon et Jodie Foster, tourné en 2013 (soit cinquante ans après le film de Georges Lautner), doit se contenter d’un public de 3,6 millions de personnes. Tous les autres sont loin derrière. À méditer par ceux qui ne pensent qu’à rajeunir les cadres et les cibles en télé.