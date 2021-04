"Même plus besoin de les insulter, ça fait 10 ans qu'ils m'ont muté!" Réputé pour défrayer la chronique en Belgique en attaquant nos politiques, le rappeur bruxellois d'origine marocaine Redouane La Déglingue collabore pour la première fois avec la star des "Barons" et "Dikkenek" pour son nouveau titre "Virus mutant" qui " rappe tout haut ce que tout le monde pense tout bas" sur la crise sanitaire. " On dénonce la faillite de ce monde"

e clip, dédié à toutes les personnes touchées de loin ou de près par le Covid-19, démarre sur l'image du fameux discours d'Emmanuel Macron (avec une chauve souris sur la tête) au sujet de la crise du coronavirus. S'ensuit un enchaînement d'images du monde entier, allant du bois de la Cambre à Melbourne en passant par Singapour où des magasins sont dévalisés par des gens qui se battent pour du papier toilette, notamment. Et puis on voit Sophie Wilmès faire aussi son discours, cette fois-ci avec un pangolin sur la tête, évoquer la fermeture des discothèques, cafés et restaurants.