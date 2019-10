La rousse bats des records avec le film de son concert à voir au cinéma le 7 novembre tandis que Johnny se hisse au sommet grâce à Yvan Cassar.

Piliers de la musique made in France, Mylène Farmer et Johnny Hallyday font toujours recette au point de battre des records. La flamboyante rousse en compte deux nouveaux à son actif grâce à la projection en salle de son concert enregistré au printemps dernier à La Défense Arena à Paris et programmée le 7 novembre. Plus de 105 000 préventes ont déjà été enregistrées pour ce film, ce qui permet à l’interprète de “Libertine” d’effacer des tablettes son record précédent qui datait de 2014 à la projection de Timeless 2013 consacré à sa tournée de l’époque. Celle-ci avait rassemblé 101 000 spectateurs, du jamais vu à l’époque en France.

Le monde est à ses pieds

Mais ce n’est pas tout. Mylène Farmer frappe très fort avec son Live 2019 puisque le film sera diffusé dans 613 cinémas répartis dans le monde entier au lieu des 300 initialement prévus. Pas moins de 18 pays sont concernés avec une couverture qui englobe 22 fuseaux horaires. L’Australie, l’Azerbaïdjan, Madagascar, le Mexique ou encore la Turquie iront applaudir la chanteuse.

Si Johnny, le second album posthume de Johnny Hallyday ne bat pas des records, les ventes n’en restent pas moins impressionnantes. En trois jours seulement, près de 100 000 exemplaires du disque réalisé par Yvan Cassar ont trouvé preneur. Il est en lice pour s’adjuger le meilleur démarrage de l’année qui est toujours détenu par l’album des Enfoirés avec 133 521 copies vendues. Ça reste loin de Mon pays c’est l’amour dont 300 000 disques avaient été écoulés en 24 heures seulement, mais ça reste une très belle performance.