Il est suivi de près par Billie Eilish et P!nk.

Son titre "Someone You Loved" est certainement l’un des tubes qui aura marqué l’année. Il est certifié double disque de platine chez nous et a passé trois semaines à la première position des charts américains. Le chanteur écossais de 23 ans a connu une ascension fulgurante depuis ces deux dernières années. Selon une étude britannique menée par l’ICMP (Institute of Contemporary Music Performance), il serait l’artiste qui aurait été le plus actif cette année.

L’institut a examiné les classements Billboard des 100 meilleurs artistes de 2018 et de 2019, comparé le nombre de spectacles et de pays où ils ont joué entre janvier 2018 et août 2019 pour établir lesquels ont visité le plus grand nombre de pays et joué le plus grand nombre de spectacles pendant cette période. Avec ces données, les auteurs de l’étude ont su établir une liste des 100 artistes les plus assidus cette année.

L’interprète de "Lost On You" a ainsi donné 68 concerts à domicile, soit en Grande-Bretagne, 128 à l’international et visité 23 pays. Il est suivi de près par le phénomène Billie Eilish qui comptabilise le plus grand nombre de concerts dans son pays avec 92 représentations. A côté des jeunes pousses, on retrouve en troisième position P!nk. L’Américaine qui détient le record de la tournée la plus rentable de décennie avec son "Beautiful Trauma Tour" a récemment annoncé vouloir faire une courte pause l’année prochaine pour se consacrer à sa famille.

Ed Sheeran remporte, lui, le titre d’artistes ayant le plus voyagé avec pas moins de 32 pays visités dans le cadre de son travail. Katy Perry se trouve elle est 47ème position, le groupe sud-coréen BTS est 48ème, Drake est 52ème, Taylor Swift 54ème, Beyoncé 76ème et Lady Gaga, 90ème avec seulement 39 concerts.