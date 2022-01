"Bonne année, bonne santé”, “meilleurs vœux”, “paix en cette nouvelle année”… Vous connaissez tous les expressions de circonstance au moment d’inaugurer un nouveau calendrier. Ça passe comme ça dans toutes les familles. Toutes ? Non, pas toutes. Il en est une, au Royaume-Uni où l’on ne se souhaite pas la bonne année si ce n’est pas noms d’oiseaux interposés. Celle des Gallagher.

La preuve avec le cadeau de nouvelle année offert par Noel Gallagher à ses fans. Le 25 décembre, il a partagé une démo d’un nouveau titre de son album à venir en 2022. La chanson s’intitule “Trying To Find a World That’s Been and Gone”. Autrement dit : “Essayer de retrouver un monde qui fut et s’en est allé”.

La publication sur les réseaux sociaux a entraîné la réaction immédiate du frère du guitariste d’Oasis. Liam Gallagher a décoché une de ses piques dont il a le secret. Il a répondu avec tact et délicatesse : “Miserable arse. Cheer up you billionaire”, soit “Trou du ***. Réjouis-toi, milliardaire”. Ambiance.

Comme c’est parti, les fans qui espèrent une reformation d’Oasis peuvent prendre leur mal en patience.