Il est près de 18 heures ce mardi lorsque Lio est sur le plateau des Décibels Music Awards pour répéter ses interventions à venir pendant la cérémonie. La musique s’interrompt et on l’entend dire, sans méchanceté mais fermement : "Je ne sais peut-être pas ce qu’est une mesure, mais je connais ma chanson et ce n’est pas comme ça sur le disque…" C’est peu dire qu’elle connaît son "Bananasplit". Il la suit depuis 40 ans. Et même un peu plus puisque le single, qui s’est vendu à plus de deux millions d’exemplaires, est sorti en 1979. C’est pour fêter cet anniversaire que la chanteuse recevra un prix aux Décibels Music Award. "Ça me fait plaisir, mais je ne cherche pas les récompenses, confie-t-elle. Pour gagner un trophée, il faut se mettre un stress pas possible et concourir. Je n’aime pas ça. Ici, je n’ai rien eu à faire, c’est un Décibel d’honneur pour le ‘Bananasplit’. Je suis ravie que la chanson compte en Belgique, qu’on s’en souvienne et qu’on m’invite."

Ce tube ne compte pas que chez nous, il a largement dépassé nos frontières…