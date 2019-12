"Juice", "Truth Hurts", "Cuz I Love You", "Jerome",… Les tubes de Lizzo ont déferlé partout cette année. Impossible de passer à côté du phénomène, à tel point que le magazine américain Time vient de l’élire artiste de l’année.

Pourtant, la chanteuse de 31 ans n’en est pas à ses débuts, elle avait déjà sorti deux albums auparavant (Lizzobangers en 2013 et Big Grrrl Small World en 2015) et a également collaboré avec Prince sur le titre "Boytrouble" en 2014.

"Je fais de la musique positive depuis sacrément longtemps. Et puis la culture a changé. Il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas populaires avant, mais qui existaient, comme l’image positive du corps, qui était au départ une forme de protestation pour les corps ronds et les femmes noires et maintenant c'est devenu mainstrean. Je suis soudainement devenue à la mode !", témoigne la flûtiste de formation au magazine. Pour le média, Lizzo représente quelque chose de nouveau, ses musiques sont accrocheuses et mélangent la pop, le rap et le R&B, ses paroles sont drôles tout en étant sensibles.

L’artiste originaire de Detroit est connue pour ses messages prônant la confiance en soi, en son corps et sa volonté de mettre en avant plus de diversité. De passage à Werchter l’été dernier, son concert prenait de temps à autre des allures de séminaire motivationnel. Elle est également devenue une icône parmi la communauté LGBTQ+.

Et sa consécration n’est pas prête de s’arrêter. Celle que l’on a pu apercevoir aux côtés de Jennifer Lopez dans le film "Queens" a été nommée à huit reprises pour les prochains Grammy Awards le 26 janvier prochain.