Les BET Awards se sont déroulés ce dimanche soir à Los Angeles.

Cette 20ème édition des BET Awards s’inscrit dans un contexte particulier. Alors que la lutte antiraciste et le mouvement Black Lives Matter sont au cœur de l’actualité depuis des semaines aux Etats-Unis, cette cérémonie récompensant les meilleurs artistes noirs et issus des minorités dans différents domaines du divertissement est particulièrement importante et plus politique que les précédentes. La plupart des personnalités invitées ont profité de l’événement pour faire passer des messages et soutenir les protestations en cours.

Côté musique, Roddy Ricch remporte le prix de l'album de l’année avec Please Excuse Me for Being Antisocial. Une belle performance pour un artiste qui vient tout juste de se faire connaître via la plateforme TikTok avec le titre "The Box", qui est resté onze semaines en première position dans le classement Billboard. Avec DaBaby, les deux rappeurs ont interprété le titre "Rockstar" en se mettant dans la peau de George Floyd, la tête sur le sol et un genou appuyé sur la gorge.

Le prix de la meilleure artiste féminine R&B et pop revient à Lizzo, qui bat ainsi Beyoncé qui détenait ce titre depuis six ans. Chris Brown décroche lui l’équivalent masculin du trophée. Pour le hip-hop, Megan Thee Stallion et DaBaby sont les grands gagnants de leur catégorie. Drake, en tête de nominations, est seulement récompensé pour sa collaboration avec Chris Brown sur "No Guidance".

Plusieurs artistes français étaient également en lice pour différents prix. Ninho et S.Pri Noir ont du s’incliner face à Burna Boy dans la catégorie "Meilleur artiste international". Hatik, propulsé par la série "Validé" de Canal + et la chanteuse de zouk Stacy se battaient au côté de Celeste et de Sha Sha pour le titre de meilleur espoir international.

Bientôt un long-métrage pour Beyoncé

Bien que détrônée, Beyoncé n’a pas été oublié lors de la soirée. L’interprète qui vient tout juste de sortir "Black Parade", un titre dénonçant le racisme et les injustices raciales, s’est vue remettre un prix pour son engagement humanitaire. Lors de son discours, la chanteuse a appelé la communauté noire à aller voter car "nos vies en dépendent". Le trophée a été remis par Michelle Obama qui a déclaré : "Vous pouvez le voir dans tout ce qu'elle fait, de sa musique qui donne la voix à la joie noire et à la douleur noire, à son activisme qui demande justice pour les vies noires".

Ce dimanche soir a aussi été l’occasion pour la star de dévoiler les premières images de son long-métrage "Black is King". "Ce film est une histoire à travers les siècles pour instruire et reconstruire notre présent (...) une histoire sur la façon dont des personnes mises de côté et brisées représentent un extraordinaire cadeau et une proposition pour l'avenir", peut-on lire dans un communiqué. Celui-ci sera disponible en exclusivité sur Disney + le 31 juillet prochain. Pour les belges, il faudra un peu attendre étant donné que la plateforme ne débarquera chez nous que le 15 septembre.