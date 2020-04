Les quatre garnements de Liverpool laissent derrière eux un gigantesque héritage musical et sociétal.

Usé par des milliers et des milliers d’enjambées, le passage pour piétons d’Abbey Road rendu célèbre par la pochette de disque du même nom a pu profiter d’un moment de répit pour se refaire une beauté. En plein confinement, les services d’entretien de la capitale anglaise ont enfin pu repeindre ce fameux passage clouté, habituellement piétiné par l’afflux de touristes.

Même des décennies après la séparation des Beatles, le monstre à quatre têtes reste encore plus vivant que jamais pour de nombreuses personnes qui ressentent le besoin de lui rendre hommage comme ils le peuvent. Que reste-t-il du plus "grand groupe du monde" aujourd’hui ? Rencontre avec Christophe Pirenne, professeur de musicologie à l’ULG et auteur de l’ouvrage Une histoire musicale du rock.

(...)