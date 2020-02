Récompensé par deux Decibels Music Awards, Loïc Nottet a annoncé son nouvel album pour le 20 mars. En revanche, la tournée semble compromise.

Loïc Nottet a fait son retour public ce mercredi soir à l’occasion des Decibels Music Awards (DMA), près de deux mois après son accident de ski. Lauréat de deux trophées, il a accepté d'évoquer l'incident qui l'a contraint au repos depuis près de deux mois.

“J’ai glissé sur une plaque de verglas, se souvient Loïc Nottet en évoquant son accident de ski du 5 janvier dernier. J’ai voulu faire un chasse-neige pour freiner, ce que je n’aurais jamais dû ! J’ai senti ma rotule qui commençait à se retourner. Mon premier réflexe a été de ne pas remonter les jambes car si les ligaments croisés sont touchés, c’est mort. Une fois que tu as ça, c’est pour la vie ! Du coup, je me suis jeté en avant et avec la vitesse, je suis tombé sur mon épaule. Sur la piste, quand j’ai retiré mon t-shirt, j’ai vu que mon os était sorti ! En fait, j’avais la clavicule qui se baladait.”

La douleur était tellement intense que le chanteur ne pouvait plus bouger à l’arrivée des secours. D’où la civière et hélicoptère pour le redescendre des pistes. “Pour m’aider à guérir plus vite, les médecins ont dû ouvrir, décoller les muscles et visser à la clavicule une plaque qui fait un crochet pour les refixer à l’os en attendant que tout se remettent en ordre autour. Décoller les muscles, ça fait super mal !”

Tournée reportée?

“Visser une plaque à la clavicule est une vraie intervention chirurgicale. Ça demande une vraie rééducation pour se rétablir, dit-il alors qu’il suit des séances de kiné. Du coup, on garde les festivals de cet été et Forest National le 25 avril, mais concernant les dates françaises du mois de mars, les médecins sont beaucoup plus pessimistes. Dans le pire des cas, ce sera un report de toutes les dates à l’automne prochain. J’attends leur avis avant de décider car ils préfèrent que je sois bien guéri pour entamer la suite convenablement. Retourner sur scène, c’est risquer de me redéchirer un ligament de l’épaule.”