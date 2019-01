Toutes nations confondues, le chanteur courcellois occupe la 5e place du classement des droits d’auteur répartis en Belgique en 2018 (sur base de l’utilisation constatée en 2017).

Selon la Sabam, sa chanson “Million Eyes”, écrite avec Amy Morrey, est le premier titre belge du classement (trusté par “I Feel It Coming”, écrit par Abel Tesfaye alias The Weeknd, en collaboration avec le duo électro français Daft Punk) et devance ainsi de justesse le titre “City Lights” de Pierre Dumoulin et Ellie Delvaux. Cette dernière n’est autre que la chanteuse Blanche qui a représenté la Belgique au dernier concours Eurovision avec ce morceau.