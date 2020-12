Entouré de ses musiciens Louis et Mathieu (dont il révélera une anecdote amusante sur son aversion aux légumes), l'ancien gagnant de Danse avec les stars avait vraiment envie de se lâcher dans ce décor automnale mixé avec des guirlandes de Noël. Après sa prestation touchante sur Heartbreaker ou 29, Loïc Nottet se surprend à ratisser les feuilles en dansant sur Liar. "Est-ce que j’ai des feuilles dans le dos?", rigole l'artiste de 24 ans, entre deux gorgées d'eau ("je donne tout pour vous!"), avec ses deux musiciens. Je me suis couché par terre. Je me suis senti inspiré par les feuilles (sourires)... Ce sont des vraies en plus! C'est un vrai décor!"

© Arno Partissomo



"La vie continue"

Après un joli numéro plus funky sur TWYN, un plus freak sur Doctor et un final sautillant sur son tube de l'Eurovision, Rhythm Inside en version plus dansante, Loïc Nottet a "kiffé sa race" sur ses 35 minutes de concert et avant de laisser sa place au groupe Portland. "C'était dingue!" Avant de souhaiter d'agréables fêtes à tous et "une nouvelle année qui sera, j'en suis sûr, bien meilleure pour nous tous", il a aussi tenu à rappeler qu'il était "important pour nous de jouer pour vous ce soir, pour montrer que la vie continue et la joie de vivre est toujours présente." Ce genre de concert virtuel, qui nécessite un énorme dispositif voire budget, est un soutien au secteur culturel primordial selon le chanteur. "Merci ING de nous avoir accueilli, de laisser place aux artistes et de nous laisser nous exprimer. Ca fait énormément de bien!"

Un meet&greet virtuel

Avant le show, les artistes avaient même effectué un meet&greet virtuel avec leurs fans. De plus, Loïc Nottet et Portland étaient présents dans le chat pendant le concert -vu qu'il avait été préenregistré- pour répondre en live aux aficionados. Bref, une expérience unique mais qui est disponible en replay, et gratuit, jusqu'au 1er janvier 2021. Le lien est disponible ici.