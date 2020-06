Une nouvelle fois contraint de reporter son concert à Forest National, le chanteur propose de découvrir son nouvel album, Sillygomania, en version live lors d’un showcase diffusé sur son site.

C'était dans l’air et la confirmation est tombée ce jeudi : Loïc Nottet reporte son concert programmé en décembre à Forest National. Initialement prévu en avril dernier, il avait une première fois été reprogrammé à cause du confinement. En raison de l’incertitude qui règne pour une reprise des événements de masse, le chanteur a décidé de s’accorder une marge de sécurité en déplaçant à nouveau ce rendez-vous d’importance pour lui. Il aura donc lieu le 8 mai, toujours à Forest National.

Les détenteurs de tickets seront personnellement prévenus et des places sont toujours disponibles via le site de Live Nation (www.livenation.be). Loïc Nottet a aussi reprogrammé les dates de la tournée française qui devait aussi avoir lieu pendant le confinement. Il sera sur la scène de l’Aéronef à Lille le 7 avril 2021 et sur celle du Rockhal Club à Esch-sur-Alzette le lendemain.

Un showcase exceptionnel

On imagine aisément la déception des fans qui, après avoir fait preuve de patience pour la sortie postposée de deux mois du nouvel album, vont à nouveau devoir ronger leur frein pendant de longs mois. Loïc Nottet le sait et il ne les a cependant pas oubliés. Ce soir à 20 heures, sur son site Internet, il proposera un showcase exceptionnel en livestream. Un événement qu’il a certainement minutieusement peaufiné lorsqu’il était cloîtré chez lui et qui donnera l’occasion à son public de découvrir ce que le chanteur leur réserve en live. Pour y assister, il suffit de se rendre sur www.loicnottet.com à 20 heures, ce jeudi 4 juin.