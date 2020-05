Depuis deux mois, ce devait être la fête pour Loïc Nottet. Sillygomania, son second album, devait sortir le 20 mars, suivi d’une tournée en France, d’un passage par Forest National et d’un concert à Werchter Boutique cet été. Une chute à ski (fracture ouverte de la clavicule) en janvier et un virulent virus sont passés par là et quelque peu gâché ce beau programme. Pas de quoi cependant démoraliser le jeune Belge, qui est très fier de voir enfin sortir cet album ce vendredi.