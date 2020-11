Le lauréat belge de Danse avec les stars n’a pas de chance. Son second album devait sortir au printemps mais le confinement en a décidé autrement. Et pour Halloween, il devait donner quatre représentations de sa création Phantomania au Cirque Royal de Bruxelles fin octobre. Reconfinement… Il avait cependant promis à ses fans qu’il ne s’agissait pas d’une annulation mais de reports tant il tient à ce projet. Parole tenue puisqu’une nouvelle date a été annoncée. Rendez-vous le 23 octobre 2021, toujours au Cirque Royal. Les détenteurs de tickets seront avertis personnellement. cerise sur le gâteau, il reste des places en vente via www.livenation.be et www.proximusgoformusic.be.

Histoire de faire patienter toute sa fanbase, Loïc Nottet a annoncé sur ses réseaux sociaux, la sortie d'un nouveau single. Il s'agit de "Strangers", en collaboration avec l'Anversoise Laura Tesoro et Alex germys. Il sera disponible ce vendredi.