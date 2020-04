Haut les cœurs, à défaut de pouvoir vous rincer les oreilles avec son nouvel album, Loïc Nottet a mitonné aux petits oignons une playliste Spotify pour mettre du peps dans ce confinement.

"Elle part dans tous les sens, dit-il. Il y a des titres des années 60 et 70 et d’autres plus pops et actuels. L’idée est de divertir un maximum." Au programme, il n’y a que du bon et du très entraînant, d’Elvis Presley à "Physical" extrait du nouveau Dua Lipa en passant par Anne-Marie, The Weeknd, Sam Smith, Sia, Imagine Dragons ou encore la BO du film Footloose par Kenny Loggins. Et bien sûr Queen avec un "Show Must Go On" de circonstance. "J’ai énormément écouté Freddie Mercury entre 15 et 17 ans, explique le chanteur. Musicalement et vocalement, c’est quelqu’un d’incroyable. Et il a aussi osé des choses à une époque où d’autres artistes plus populaires n’expérimentaient pas. Je n’en connais pas beaucoup qui ont proposé qu’un ‘Bohemian Rhapsody’ de 6 minutes passe à la radio. Il faut être très passionné pour faire cela face à l’industrie musicale. Je respecte beaucoup les artistes qui osent prendre la parole. Pour moi, c’est un exemple à suivre." Intitulée "Feel Good At Home", cette playliste de 20 titres est à découvrir ci-dessous. À consommer sans modération du petit matin au plus profond de la nuit en attendant la sortie de Sillygomania, le second album du jeune Belge.