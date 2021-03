Privé de scène, BAD a pris son mal en patience et composé tant et plus. Loin des yeux contient 24 titres, 12 revisites en duo et autant d’inédits.

Le 7 mars 2020, comme une enclume, le ciel est tombé sur la tête de Boulevard des airs. En raison du coronavirus, le groupe de Tarbes a été contraint de mettre brutalement fin à sa tournée des Zéniths, puis de dire adieu aux festivals de l’été programmés un peu plus tard. Une immense déception pour Sylvain Duthu, Florent Dasque et toute la bande.