Le dernier concert du rappeur sera diffusé dans de nombreuses salles belges ce jeudi.

Décidément, les rappeurs aiment se montrer au cinéma ces temps-ci. Quelques mois après la diffusion du documentaire de Nekfeu sur la conception de son album "Les Etoiles Vagabondes" qui avait ameuté pas moins de 100 000 spectateurs, c’est au tour de Lomepal d’être en haut de l’affiche. Ce jeudi 30 janvier à 20h, il prendra d’assaut plus de 150 salles de cinéma en France mais aussi en Belgique (Bruxelles, Liège, Mons, Charleroi…) et en Suisse pour une séance unique. Les fans de l’artiste de 28 ans pourront vivre ou revivre l’intégralité de son concert donné à l’AccorHotels Arena en novembre dernier. "Je suis super content du résultat c’est un très beau souvenir que ça nous laisse de cette tournée", écrit Antoine Valentinelli sur sa page Facebook.

Une prestation effectuée devant 20 000 personnes et filmée avec 20 caméras et 30 micros. Cette date a clôturé sa longue tournée. A cette occasion, il a confirmé le fait qu’il compte mettre sa carrière en pause pendant une petit temps. Il a ainsi confié à son public qu’il avait beaucoup d’énergie sur scène mais qu’il déchantait une fois seul dans sa loge mais qu’il allait revenir "1000 fois plus puissant". Au Parisien, il a même assuré être "brisé de l’intérieur". "L'échange direct avec le public fait que j'ai la force de faire cette tournée, mais j'ai plus d'essence, quoi. Il faut que je prenne un peu de temps pour moi, j'ai plus d'inspiration" a-t-il ajouté. Cette projection de concert est donc un moyen pour le jeune homme de revenir d’une certaine manière sur le devant de la scène. Mais il sera déjà très vite de retour en chair et en os car il est programmé dans de nombreux festivals cet été.

Ce n’est pas la première fois qu’on aperçoit le rappeur à l’écran. Dans le documentaire "Trois jours à Motorbass" produit par Arte, il dévoile l’envers du décor des sessions studio et livre, avec ses musiciens, des sets acoustique et de nouvelles versions de morceaux extraits ses albums Flip et Jeannine. Ce dernier fut d’ailleurs certifié disque de platine seulement un mois après sa sortie et sa réédition Amina fut également un carton. Ce succès lui vaut d’être nommé comme Artiste masculin de l’année aux prochaines Victoires de la musique qui auront lieu le 14 février prochain.