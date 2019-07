Malgré l'annulation de dernière minute de Young Thug (la 2e fois en trois éditions), les festivaliers sont venus en nombre pour voir le Belge Hamza, Lomepal, mais aussi le phénomène Koba LaD.

Plus tôt dans la semaine, Lil Uzi Vert avait déjà été remplacé par Offset. Mais ce dimanche, le festival a annoncé que ce dernier ne pourrait être présent car son groupe Migos a été appelé à jouer en Finlande. Il a donc fallu trouver un nouveau remplaçant. Pour éviter les déceptions chez les festivaliers, les organisateurs ont fait appel à Niska pour clôturer cette édition et revu en partie la programmation de ce dimanche pour caler Vald et ToDieFor.

Retour en images sur ce quatrième jour.