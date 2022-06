Pablo & Kody ont tourné un clip musical aux USA intitulé "Pablo & Kody en Californie, the American Dream". Et le moins qu'on puisse écrire est qu'il s'agit d'un nouveau délire comme Pablo Andres en a le secret (souvenez-vous du clip avec Roméo Elvis sur nos Diables rouges ou encore Super Macho). Le clip, composé avec Dabeull et Kody, résume le périple de Pablo & Kody aux USA (visible en série vlog de trois épisodes sur Tipik RTBF). Et il est disponible sur les réseaux sociaux: Facebook, Youtube et Instagram. Les deux artistes ont clippé la chanson à Los Angeles et lors du festival Coachella en avril dernier.

Morceaux et paroles choisies d'American Dream avec ceux qui trainent à 5 h du mat' sur Sunset Boulevard: "Quand Pablo et Kody débarquent en ville, c'est chaud"; "Je chill à Coachella, qui veut coucher là?/ j'finis ta carrière comme Sheila" ou encore tout ce qui tourne autour de la "braguette": "Long Beach, Venice Beach, toutes des bitches"; "La meuf est dodue, elle a des gros lolos"; En Californie, on fait califourchon".