À peine de retour de sa tournée nord-américaine donnée à l’occasion de la sortie de son second album, Alive And Feeling Fine, Lost Frequencies s’apprête à attaquer le plus gros morceau de ses concerts programmés : Forest National. Parce qu’il joue à domicile, dit-il, et qu’il ne veut surtout pas décevoir. D’autant que le projet actuel lui tient très fort à cœur. Aux oubliettes les DJ set, cette fois, il est sur scène avec des vrais musiciens, de vrais chanteurs et de vrais instruments.

Le show de ce samedi 9 novembre à Forest National, ce sera la grosse affaire ?

(...)