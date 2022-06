Le Parisien annonce que la chanteuse Louane pourrait avoir été empoisonnée au GHB. En effet, nos confrères annoncent que l'artiste a été aperçue au commissariat du XVIIe arrondissement de Paris. Selon leur source, elle aurait ressenti des "symptômes étranges" comme des "vertiges, nausées, vomissement. La jeune femme titubait."

Ce lundi 13 juin, Louane s'est rendue dans un café de Montmartre. Accompagnée de sa nounou et de ses enfants, Louane n'a bu qu'un verre et n'a pas quitté sa table. Personne ne s'est non plus joint à la famille. Après l'arrivée des symptômes, le groupe est rentré à son domicile. Après l'appel avec son médecin, ce dernier a rapidement pensé à une intoxication au GHB et lui a conseillé de se rendre au commissariat pour expliquer son histoire.

L'enquête est en cours et les analyses de sang sont attendues rapidement afin de faire la lumière sur cette affaire.