Trois années et un bébé plus tard, Louane est de retour avec un 3e album, Joie de vivre, dont deux ont été écrits par le rappeur belge.

"Il était prévu que je revienne à cet automne, confie Louane. C’était le bon et le meilleur moment même." Anne Peichert de son vrai nom, a aujourd’hui 23 ans. Elle vit en couple avec le musicien Florian Rossi depuis l’été 2018. Ensemble, ils ont eu une petite fille, Esmée, née en plein confinement et à qui elle dédie une de ses nouvelles chansons. La star de The Voice 2 a pris son temps pour revenir.