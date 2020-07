Pour son retour, la chanteuse s’est offert les services du rappeur belge sur "Donne-moi ton cœur".

Alors que beaucoup attendent impatiemment la sortie de son album QALF , c’est dans le rôle de producteur que les fans retrouvent aujourd’hui Damso. Le rappeur belge a participé à l’écriture du tout nouveau titre de Louane, "Donne-moi ton cœur". Une collaboration pour le moins surprenante étant donné les parcours et les influences artistiques des deux artistes. Damso fait donc ses premiers pas dans une musique plus pop et dans la variété française.

“Cette chanson est née à Bruxelles avec Damso. Elle a des influences un peu fin 90, début 2000, vraiment cool, qui mélange vraiment bien le hip-hop et l'électro. Et en fait cette chanson elle est née d'une longue longue discussion avec Damso.”, explique la jeune femme au micro de RTL. " Elle fait le parallèle entre la vie que j'ai pu avoir avant de faire de la musique professionnellement et ma vie aujourd'hui, donc c'est vraiment beau, car il y a une forme de nostalgie et de fierté" .

En 2019, l’ancienne candidate de The Voice avait partagé son envie de travailler avec des rappeurs comme Orelsan, Lomepal ou Damso. Lors d’une interview accordée à RTL à l’époque, elle avait fait comprendre que pour son troisième album, elle souhaitait sortir de sa zone de confort et partir vers quelque chose de plus urbain. “Je suis consciente que ce serait un gros mélange. Je pense juste que dans la musique, les règles créées, il faut savoir les casser” , assurait-elle.

Son appel a visiblement été entendu par l’interprète de "BruxellesVie". Son futur opus prévu pour l’automne risque donc d’être différent de ses précédents projets. Au vu de la qualité de ce nouveau single, il semble déjà très prometteur.