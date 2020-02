"Le star système, ce n’est pas mon truc", confesse le chanteur de 65 ans, ex-membre de Téléphone, qui revient sur scène en Belgique. "Ce que je fais, ce n’est pas un job. Je fais ça parce que j’aime monter sur scène, explique-t-il. À chaque fois, c’était des accidents. Des accidents que je ne regrette pas car ça me permet de bouffer, mais ce n’est pas ce que j’ai choisi."

Il y a un an vous aviez dit que les tournées, c’était fini pour vous.

"Peut-être me suis-je mal exprimé. Je n’aime pas partir en bus pendant deux mois et rentrer à la maison pour me faire chier pendant les six qui suivent. Je veux voir mon petit gars de 3 ans et puis, après deux ou trois concerts dans la semaine, j’ai l’impression que ce n’est plus le même plaisir. Peut-être que je suis meilleur car à un moment donné, pendant la tournée des Insus, je pouvais jouer les mains dans le dos, mais je ne prends pas mon pied de la même façon. Ça vient moins du cœur, on prend moins de plaisir. C’est de ça dont je ne veux plus. Si j’ai dit OK pour la tournée des Insus c’est parce que ce sont les Insus. C’est exceptionnel et il y en avait beaucoup de monde qui nous attendait. On était donc obligés d’en faire une car sinon c’était parti pour dix ans et ce n’était pas le but. Avec ma tournée, je fais deux concerts au maximum par semaine, les week-ends. Et la semaine, je suis à la maison."

(...)