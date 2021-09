Cela ne durera que le temps que durent les roses. Mais Gaëtan Roussel, le leader de Louise Attaque l’a confirmé : avec Arnaud Samuel et Robin Feix, le trio allait se reformer pour un concert exceptionnel afin de fêter comme il se doit les 25 ans de leur premier album.

" Louise Attaque représente un socle pour moi, une colonne vertébrale à laquelle je me réfère souvent et il ne s’écoule pas une journée sans que je ne pense au groupe. Cette aventure m’a modifié à vie et aujourd’hui encore elle m’alimente, m’inspire, me nourrit ", a expliqué Gaëtan Roussel. Avant d’ajouter : " Notre premier album éponyme fêtera ses 25 ans l’année prochaine, en 2022. Notre album est sorti le 22 avril 1997. Nous vous donnons rendez-vous le 22 avril 2022 pour un concert où nous aurons le plaisir de vous jouer notre premier album […] ainsi qu’une nouvelle composition toute fraîche réalisée pour l’occasion. " À l’occasion des 20 ans du groupe, une série de concerts avait déjà fait passer le trio par Bruxelles, à l’Ancienne Belgique. Le dernier album du groupe, Anomalie, était sorti en 2016 et pour les 20 ans du même album, le groupe avait déjà marqué le coup avec la parution d’une réédition et des inédits.