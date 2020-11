Groningen, janvier 2020. Personne n’est au courant, mais un virus particulièrement vicieux se répand comme une traînée de poudre dans le centre de la Chine. En Europe, l’insouciance règne, la vie continue, et le gratin de l’industrie musicale locale se réunit dans le nord glacial des Pays-Bas pour découvrir sur scène les futures gloires du continent. Plus de 350 concerts, 42 000 personnes, un autre temps…

Honorablement garnie, la délégation belge compte plusieurs perles, et une tête d’affiche autoproclamée, Lous and The Yakuza, beau petit buzz médiatique made in Bruxelles, dont les trois seuls titres dévoilés se sont déjà emparés de l’Italie et la France.

Du haut de ses 23 ans, Marie-Pierra Kakoma a un parcours musclé et la grande gueule qui sied aux survivants. La rencontre s’annonce intense, à couteaux tirés même, mais le destin vient peut-être de nous sourire.