“Ils n’ont pas compris que Lyna, c’est une guerrière”, s’exclame la chanteuse originaire d’Argenteuil en banlieue parisienne dans “Outro”. Un titre revendicateur qui revient sur les épreuves qu’elle a dû traverser dans l’industrie musicale et les ennuis auxquels elle a dû se confronter avec son premier label. Après s’être fait connaître sur YouTube avec sa reprise de “92i Veyron” de Booba, plus de 50 millions de vues au compteur, Lyna Mayhem présente aujourd’hui son vrai premier album, Femme Forte. L’égérie de Maybelline semble plus déterminée que jamais à se faire une place sur la scène du R&B français. Elle vient d’ailleurs d’obtenir son premier single d’or avec son tube “Demain”.