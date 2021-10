C’est extraordinaire, je suis tellement contente que ces concerts aient lieu, nous confie avec son accent chantant québécois, Lynda Lemay, vaccinée. Remettre les pieds sur scène et savoir que je m’en vais faire mes lieux préférés en Belgique (ce 11 octobre au Forum de Liège, le 12 octobre au Cirque Royal de Bruxelles et le 13 octobre au Théâtre Royal de Mons, NdlR.) et revoir mes amis belges (dont Marc Carnevale, patron des Sabots d’Hélène à Liège avec qui elle fait la fête jusqu’aux petites heures du matin, NdlR), ça me rend tellement heureuse !”

L’auteure-compositrice de “Ne t’en va pas”, et qui a vendu plus de 4 millions d’albums avec ses chansons à histoire, revient avec une formule à deux sur scène avec son complice Claude Pineault. “Il n’y a pas que la pandémie qui a fait que l’on a été loin des uns des autres pendant aussi longtemps, rappelle l’interprète de “Le plus fort, c’est mon père”. Parce que j’avais pris un temps d’arrêt après le décès de mon papa… Cela fait donc presque 5 ans que je n’avais pas fait de tournée.”