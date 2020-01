Madonna a annulé samedi, presque en dernière minute, le premier des quinze concerts qu'elle doit donner à Londres, quelques jours après avoir renoncé à plusieurs représentations à Lisbonne. Aucune raison n'a été donnée pour cette annulation du concert de lundi.

Les détenteurs de billets pour le spectacle prévu au London Palladium, qui peut accueillir 2.300 personnes, ont été informés de la nouvelle samedi par SMS. Ils seront remboursés, a assuré Ticketmaster, la société organisatrice du concert. Les tickets les plus chers coûtent plusieurs centaines de livres.

"Sous la direction des médecins, on m'a dit de me reposer pendant quelques jours. Comme vous le savez tous, j'ai des blessures qui me tourmentent depuis le début de la tournée mais je dois toujours écouter mon corps et mettre ma santé comme priorité. La dernière chose que je veux faire, c'est décevoir mes fans ou compromettre l'intégrité de mon show", a expliqué l'artiste américaine sur les réseaux sociaux.

Le prochain spectacle de Madonna dans cette salle de concerts est prévu mercredi, ce qu'elle a elle-même confirmé, avec une série de représentations qui durera jusqu'au 16 février, peut-on constater sur le site internet du Palladium. Quatorze autres auront ensuite lieu à Paris.

La "reine de la pop", âgée de 61 ans, avait annulé ses spectacles à Lisbonne la semaine dernière, écrivant dans une publication Instagram qu'elle devait "écouter mon corps et me reposer".

Le promoteur de sa tournée au Portugal s'est excusé auprès des fans sur Facebook et a déclaré que la chanteuse était toujours aux prises avec "une douleur causée par ses blessures continues".

Madonna a récemment publié sur Instagram une image d'elle prenant un bain de glace.

Selon les médias, en novembre, elle a déclaré aux spectateurs de San Francisco qu'elle souffrait d'un ligament déchiré et de problèmes au genou. Plusieurs dates de sa tournée mondiale "Madame X" ont été annulées aux États-Unis l'an dernier, notamment à Boston, New York et Miami.