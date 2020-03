Magali Ripoll, la choriste foldingo de N’oubliez pas les paroles , monte sur scène en Belgique avec Radio Active.

Nagui ne m’a jamais donné de limite mais il sait que je ne vais pas faire du politiquement incorrect." Un mois après le départ de la superchampionne Margaux (59 victoires et 530 000 euros de gains) et à l’heure où le maestro Mickaël suit son chemin avec 34 victoires, Magali Ripoll nous dévoile les coulisses de l’émission phénomène du moment qui fait le bonheur de France 2 depuis dix ans. Ainsi que son propre spectacle, aussi loufoque qu’elle, à voir le 3 avril prochain au Lol Festival. Un show produit par Gérard Pullicino, le réalisateur aux manettes des émissions de Nagui. " C’est lui qui a trouvé le nom car il estime que je suis une radio sur pattes et une hyperactive (sourire) !"

Radio Active serait-il une continuité de votre personnage déjanté dans N’oubliez pas les paroles ?

"L’idée est venue de là, même si je suis sur scène depuis longtemps (elle a notamment été choriste pour Line Renaud, Patrick Bruel et Charles Aznavour, NdlR) . Je fais danser les gens avec mon accordéon depuis que j’ai 14 ans. La scène est donc quelque chose de familier pour moi. Gérard Pullicino voulait aussi que je puisse donner sur scène ce que je donne à la télé. Toute l’histoire farfelue du show, où je côtoie Mandela Pablo Escobar mais aussi Booba et Nekfeu, a d’ailleurs été écrite par sa fille Zoé. Mais ils ont aussi fait de la place pour mon dada : l’impro et l’interaction avec le public."

Votre côté foldingue dans l’émission est-il improvisé ou préparé ?

"Rien n’est prévu à l’avance. Je ne veux pas prévoir quoi que ce soit. C’est vraiment de l’instant T et c’est ce qui fait la spontanéité de l’émission. En général, c’est d’ailleurs la façon de fonctionner de Nagui. Je pense que c’est ce qui plaît au public et c’est pour cela que ça dure ! Si c’était trop formaté, trop calculé et trop travaillé à l’avance, peut-être qu’il se dégagerait quelque chose d’un peu plus froid, de moins organique, de moins détendu et cela toucherait moins le cœur des gens… Au départ, on ne savait pas qu’on allait durer si longtemps. Nagui a trouvé plein d’idées, il motive ses troupes et, du coup, on fonce avec lui."

On sent d’ailleurs une complicité naturelle entre vous.

"Oui, elle est venue au fil des années car c’est quelqu’un qui met du temps à accorder sa confiance professionnelle. Mais quand il peut s’appuyer un peu sur les gens qui l’entourent, il y va à fond. Surtout qu’il n’y a pas de pression de sa part, pas de demande, même s’il reste très exigeant et laisse très peu de marge à l’erreur. La spontanéité de l’émission tient aussi au fait qu’on enregistre dans les conditions du direct. Il y a très peu de montage et, du coup, il y a des erreurs qui passent à l’écran. Les gens ont besoin de ça car les musiciens aussi peuvent faire des erreurs, comme nous, les chanteurs. Si une erreur est commise, il veille toutefois à ce que ça ne se reproduise pas."

Et vous n’hésitez pas à le taquiner ! "Pour lui ressembler, il faut être un peu moins sympa que vous" , avez-vous lancé à un candidat le week-end dernier.

(rire) "On adore ça avec Fabien, le musicien. Nagui appelle à la taquinerie, on sent qu’il en a envie (sourire) ! Il aime aussi bien quand on le traite de vieux. Il a 58 ans. Il est à fond tout le temps. Il a une si forte personnalité, un fort caractère et un tempérament qu’il en devient impressionnant. Moi, je regardais Que le meilleur gagne (une émission de jeu lancée en 1992, NdlR) quand j’étais petite. Ma mère en était déjà fan. La première fois que je lui ai serré la main, c’était donc comme la première fois que j’ai rencontré Charles Aznavour. Nagui est un monstre de talent, qui n’a plus rien à prouver. Ces gens-là sont des génies !"

Radio Active avec Magali Ripoll, le 3 avril au Lol Festival (Lotto Mons Expo). Infos et réservations via lolfestival.eu