Le célèbre chanteur britannique Elton John s'est vu forcé de reporter deux concerts prévus cette semaine en Nouvelle-Zélande pour cause de maladie, révèlent des médias locaux citant l'agent de l'artiste.

Les représentations ont été reportées au moins de janvier 2021. Les deux nouvelles dates sont d'ores et déjà disponibles sur le site web du chanteur. La fin de sa tournée d'adieu, commencée en septembre 2018 et comptant plus de 300 spectacles, n'aura donc pas lieu à Londres le 17 décembre mais se tiendra finalement le 16 janvier à Auckland.

L'interprète du tube "I'm Still Standing" a été forcé d'annuler un concert dimanche à cause d'une extinction de voix. Il a peu après révélé qu'une pneumonie lui avait été diagnostiquée.

La semaine dernière, Elton John a été récompensé de l'Oscar de la meilleure chanson originale pour son titre "(I'm Gonna) Love Me Again", composé pour le film "Rocketman".