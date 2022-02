Avec douze mois de retard en raison de la pandémie, Indochine s’apprête à fêter ses 40 ans. Pour l’occasion, le groupe a vu grand avec une tournée des stades qui se terminera à Lille par deux dates les 2 et 3 juillet, après avoir notamment fait étape au Stade de France, à Paris, le 21 mai. La tenue de ce concert était cependant menacée, comme une trentaine d’autres, par un important chantier visant à moderniser la ligne programmé de longue date le week-end où doivent se produire Nicola Sirkis et les siens.

Le Monde rappelle que l’axe ferroviaire nord, celui des RER B et D qui passent par Saint-Denis, où se situe le stade, est le plus circulé d’Europe. Pour permettre aux travaux d’avancer, notamment le remplacement des caténaires, des interruptions de circulation sont programmées en soirée ou pendant certains week-ends. De quoi poser des problèmes pour la venue du public et au moment de quitter les lieux. C’est pourquoi le gouvernement français a décidé d’un report des travaux prévus les 21 et 22 mai du maintien intégral de la circulation des trains. Le chantier aura lieu à une autre date, sans coût supplémentaire indique le communiqué du ministère des Transports en charge du dossier.

Voilà qui doit soulager les quelque 80 000 spectateurs attendus pour cette date du Central Tour. D’autres solutions avaient été envisagées comme avancer le concert à la veille, le délocaliser ou réduire la jauge.