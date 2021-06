A l'heure où Tomorrowland semble bel et bien en passe d'être interdit, d'autres festivals arrivent à se renouveler (Les Francofolies de Spa notamment) et proposer des choses faisables et appréciables en période pandémique. A commencer par cette surprise du jour au Lokerse Feesten. Avec deux albums studio, 22 singles de platine et plus de 170 millions d’écoutes sur les plateformes de streaming, Maneskin était déjà très populaire en Italie. Désormais connu dans toute l’Europe suite à sa victoire à l'Eurovision et à la polémique du Coke Gate, sa chanson "Zitti e buoni" figure aujourd'hui dans le top 10 de nombreux classements musicaux européens. Ses interprètes débarqueront donc en Belgique le jeudi 5 août prochain.

Ouverture de la billetterie du festival Lokerse Feesten ce jeudi 24 juin dès 10 heures. En raison de la crise sanitaire, le public sera divisé en bulles de quatre personnes. Chaque ticket équivaut donc à une entrée pour quatre, au prix de 40 euros par personne.