Toutes les précautions sont prises pour ne pas dévoiler la présence de Måneskin à Bruxelles le lendemain de leur concert à Ronquières. À chacun de leur déplacement, les quatre Italiens voient débarquer des centaines de fans. Pour ne pas provoquer d’attroupement, le déroulement des interviews est donc tenu à la confidentialité. Les membres du groupe n’hésiteront cependant pas à prendre leur pause cigarette devant l’hôtel et d’aller malgré tout à la rencontre des quelques fans qui passaient par là.

Depuis leur victoire à l’Eurovision, la formation de glam rock déjà bien connue en Italie après leur participation à l’émission télévisée X-Factor, connaît un succès fulgurant. Leur reprise du tube “Beggin’” est entrée dans les classements internationaux, tout comme “Zitti e Buoni” et bientôt “I Wanna be your Slave”.

Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi et Ethan Torchio sont devenus des rock stars en quelques mois à peine. Rencontre avec la bassiste et le guitariste, quelques heures avant leur départ pour l’Italie.

Lors de votre concert à Ronquières, vous avez majoritairement repris des chansons. Vous essayez de vous adapter au public européen ?

Victoria De Angelis : On change la setlist en fonction des lieux et de ce qu’on ressent sur le moment. Quand on est en Italie, on chante plutôt des chansons en italien. On a toujours aimé faire des reprises et donner au public nos interprétations des morceaux. On pense que c’est aussi une manière de soutenir les autres artistes. J’ai l’impression qu’il y a de plus en plus de compétition entre les artistes. Je vois pas mal de gens qui nous comparent mais ce n’est pas un combat, c’est juste de la musique, elle doit être partagée et appréciée.